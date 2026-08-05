В аэропорту Перми подожгли воздушное судно Ту-134

Фото: пресс-служба Международного аэропорта «Пермь» | aviaperm.ru

Международный аэропорт «Пермь» 4 августа стал местом полномасштабных учений аварийно-спасательной команды. По легенде, ЧП произошло с воздушным судном Ту-134 авиарейса «Уфа – Пермь».

При посадке в «Большом Савино» у самолета произошел подлом стойки шасси с последующим повреждением топливного бака и пожаром разлитого топлива. Под угрозой оказались жизни 50 пассажиров и шести членов экипажа, опасного груза на борту не было.

На место происшествия прибыли экстренные службы аэропорта. Они ликвидировали пламя, отработали эвакуацию пассажиров и проверили готовность служб к взаимодействию.

«Все действия отрабатывались на учебном полигоне с реальным учебным воздушным судном Ту-134. Главным результатом учений стала слаженная работа всех подразделений аэропорта, четкое выполнение алгоритмов и своевременная эвакуация», – сообщила пресс-служба аэропорта «Пермь».

Вечером того же дня, 4 августа, в Перми на ул. Соликамской произошел реальный масштабный пожар. На площади 800 кв. метров горела одна из промышленных площадок города. В ликвидации пожара принимали участие 94 пожарных. О ликвидации его последствий объявили 5 августа в 02:32. Причину пожара установит дознаватель МЧС России.

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