В Пермском крае 5 августа объявили режим «Беспилотная опасность»

Фото: Министерство территориальной бзопасности Пермского края

Минтербез Пермского края и РСЧС сообщили о введении на территории региона с 11:43 5 августа режима «Беспилотная опасность». Все оперативные службы Прикамья находятся в полной готовности. На место боевого дежурства выдвинулись мобильные огневые группы.

Жителей и гостей Прикамья призывают к внимательности и просят не поддаваться панике. Номер вызова экстренных служб – «112». На время действия режима «Беспилотная опасность» возможны ограничения доступа к Интернету и мобильной связи.

На части АЗС региона временно остановлен отпуск топлива. Возобновление произведут после получения разрешения от оперативных служб Прикамья.

Режим «Беспилотная опасность» оповещает население о близости или атаке беспилотных летательных аппаратов. Его вводят для защиты воздушного пространства, когда БПЛА замечены рядом с регионом или на его территории.

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