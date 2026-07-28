Решение учиться в Пермском политехе приняла мультистобалльница из Прикамья

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пресс-служба ПНИПУ рассказала о четырех мультистобалльниках, подавших заявления в приемную кампанию 2026 года. Ребята подали документы для поступающих на программы бакалавриата и специалитета по результатам ЕГЭ. Всего на бюджет поступило более 34,9 тыс. заявлений.

Среди них оказалась выпускница Большесосновской школы Лариса Бисерова. Он получила заветные 100 баллов по химии и русскому языку за ЕГЭ 2026.

Лариса приняла решение учиться в ПНИПУ по направлению «Химическая технология» на факультете химических технологий, промышленной экологии и биотехнологий. По ее словам, этот выбор был очевиден с самого начала.

В школе девушка была по-настоящему влюблена в химию. Она писала исследовательские работы, выступала с опытами на научных мероприятиях, помогала учителям проводить консультации по подготовке к ОГЭ. На последнем звонке директор школы назвал ее «главным химиком выпуска 2026 года».

По итогам приемной кампании в ПНИПУ, на более 2 200 бюджетных мест претендуют 9 972 абитуриента. В топ-3 по популярности вошли направления: Строительство», «Нефтегазовое дело» и «Прикладная информатика». Прием согласий на обучение завершится 5 августа.

В Пермский классический университет абитуриенты подали рекордные 29,5 тысячи заявлений. Вуз также завершил прием документов на бакалавриат и специалитет по результатам ЕГЭ.

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