В Пермский университет абитуриенты подали рекордные 29,5 тысячи заявлений

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Приемная комиссия ПГНИУ зафиксировала рекордное поданных заявлений от поступающих на программы бакалавриата и специалитета по результатам ЕГЭ. Вуз завершил на них прием документов 25 июля.

Абитуриенты подали 29 535 заявлений, что на 27% больше прошлогоднего показателя. В пятерку самых популярных направлений вошли: «Информационные системы и технологии», «Прикладная математика и информатика», «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент» и «Экономика». По тысяче и более заявлений поступило на направления: «Геология», «Прикладная информатика» и «Бизнес-информатика».

Согласие на зачисление по общему конкурсу на бюджетные места необходимо подать до 5 августа. С этого учебного года университет увеличил на 7% количество бюджетных мест. Обучение за счет государства обеспечат 2 341 первокурснику, еще 2 061 сможет поступить на внебюджетные места.

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