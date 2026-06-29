Первая в истории школы: как выпускница из Большой Сосновы стала мультистобалльницей

Лариса Бисерова останется учиться в родном Пермском крае. Фото: МБОУ "Большесосновская СОШ" ВКонтакте.

В этом году в Пермском крае определились четыре мультистобалльника: Тимофей Попов (физика и русский язык) из пермской школы № 146, Анна Мальцева (обществознание и русский язык) из школы № 12 города Перми, Маргарита Коваленко (химия, русский) - школа № 22, Пермь и Лариса Бисерова (химия, русский) - Большесосновской школы.

О том, как выпускница сельской школы совершила почти невозможное - стала первой в истории «Большесосновской СОШ» мультистобалльницей, получив «сотку» сразу по двум ЕГЭ: химии и русскому языку, Лариса Бисерова рассказала журналистам «КП-Пермь».

Совет учителя

- У меня никогда не было мечты детства - стать кем-то конкретным, - признается Лариса. - А в 9-м классе моя прекрасная учительница по химии Алена Григорьевна Дегтярева спросила: «Какой предмет ты хочешь сдавать на ОГЭ?». Я честно ответила: «Не знаю».

И педагог посоветовала: «Давай готовиться сдавать химию!»

«Ладно, давайте. Я вас уважаю, вы меня уважаете, давайте посотрудничаем и будем готовиться к химии», - согласилась будущая мультистобалльница, и в конце девятого класса написала экзамен на заветные 100 баллов.

- Когда я пришла подавать документы в 10-й класс, Алена Григорьевна даже не усомнилась, что в 11-м классе я тоже буду писать ЕГЭ по химии. Я спросила: «Вы думаете, у меня есть шанс написать на «сотку»?

- Конечно, есть. Если будем работать - будет и шанс!

И масштабная подготовка к сдаче экзамена началась. Если кто-то думает, что секрет успеха мультистобалльников - это бесконечные часы зубрежки, то Лариса спешит развеять этот миф. Ее подход был системным, но индивидуальным.

- Я села заниматься ровно в середине лета после окончания 10 класса, и моя учительница об этом знала. 14 июля взяла учебник химии за 11 класс, чтобы пройти программу самостоятельно, а потом весь учебный год биться над самыми сложными задачами. Причем, делать так совсем не обязательно: моя подруга тоже написала химию на 100 баллов, занимаясь в обычном режиме и отдыхая все лето перед 11-м классом. Главное в подготовке - всегда интерес.

Когда к середине ноября школьная программа за 11-й класс была освоена, на уроках Лариса уже не слушала объяснения учителя, а решала варианты ЕГЭ и тренировалась на заданиях повышенной сложности.

- Мы прорешивали более сложные задания, чем будут на ЕГЭ. Чтобы прийти туда готовыми ко всему, и это, правда, сработало. Химия мне стала очень нравиться, мне было интересно ее решать.

Ни по химии, ни по русскому языку репетиторов у Ларисы не было. Только школа, дополнительные элективы и самостоятельная работа дома.

Экзамен: спокойствие удава

День сдачи экзамена запомнился всем, особенно педагогам. Лариса справилась со своим вариантом всего за час. Еще час ушел на перепроверку и аккуратное переписывание в бланк.

- Я зашла на экзамен со спокойствием удава, - улыбается девушка. - Пока печатали КИМ, немного поволновалась – что мне в итоге достанется – но когда увидела задания – поняла, что все знаю. И потом вышла за полтора часа до конца экзамена, самая первая! Все на меня посмотрели такими глазами... Учитель-экзаменатор испугалась: «Меня потом не отчитают, если я тебя сейчас выпущу?». Я ответила: «Какой смысл мне здесь сидеть, если я десять раз все перепроверила?».

Вместе с удивленной Аленой Григорьевной они еще раз прорешали самую сложную задачу последней части и ответы сошлись. Можно было выдохнуть!

Школа, где училась мультистобалльница. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

- В школе, кстати, на меня тоже очень надеялись, ведь никто и никогда из выпускников еще не писал экзамен на 100 баллов. И у меня была цель – получить эту «сотку», чтобы прославить нашу школу! А когда, наконец, пришли результаты, я и порыдала от радости, и попрыгала, и Алёнушке Григорьевне позвонила!

С русским языком у Ларисы история получилась немного другая: к этому предмету выпускница готовилась меньше, и во время подготовки лишь дважды писала экзамен на сто баллов, допуская досадные ошибки. Но в день сдачи ЕГЭ по русскому «звезды сложились» как нужно!

- Я понимала, что где-то могла допустить ошибку, но когда вышла с экзамена, нигде не находила ее у себя в ответах. А когда пришли баллы, я увидела еще одну вожделенную «сотку»! Это было огромное счастье! Мне удалось оставить свой след в истории школы! Я позвонила учителю Елене Владимировне, мы обе рыдали от счастья.

Третий предмет, который сдала девушка, был - профильная математика, за которую Лариса получила 80 баллов. И интересы выпускницы-отличницы учебной не заканчиваются: она разносторонний человек и подготовила индивидуальный научный проект «Изучение отпечатка мшанки пермского периода из Филипповского карьера Гамовского месторождения», с которым выступала на научных конференциях.

Поступать мультистобалльница из сельской глубинки планирует в Пермский политех, будет изучать химию дальше, а вот какую профессию она выберет в будущем – покажет время.

КСТАТИ

100 баллов на экзаменах в этом году получила и дочь главы Перми Эдуарда Соснина – Софья. Она сдала на «сотку» обществознание, а всего выпускница получила за ЕГЭ 275 баллов.

Также приятно удивил педагогов и родителей воспитанник спортивной школы «Огонёк» Егор Семагин. Несмотря на то, что большую часть спортивного сезона он провел на сборах и соревнованиях, неоднократный победитель и призер Первенства Пермского края по сноуборду показал выдающиеся результаты на ЕГЭ по профильной математике - 96 баллов и по физике - 100 баллов!

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