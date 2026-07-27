В Пермском крае ввели режим «Беспилотная опасность»

Фото: Министерство территориальной безопасности Пермского края

Минтербез Пермского края и РСЧС сообщили о введении на территории региона с 10:25 27 июля режима «Беспилотная опасность». Все оперативные службы Прикамья находятся в полной готовности. На место боевого дежурства выдвинулись мобильные огневые группы.

В краевом Минтребезе просят жителей и гостей Прикамья быть внимательными и не поддаваться панике. Номер вызова экстренных служб – «112». На время действия режима «Беспилотная опасность» возможны ограничения доступа к Интернету и мобильной связи.

Режим «Беспилотная опасность» оповещает население о близости или атаке беспилотных летательных аппаратов. Его вводят для защиты воздушного пространства, когда БПЛА замечены рядом с регионом или на его территории.

Ранее в Прикамье отменили режим «Ракетная опасность» и ввели план «Ковер», а также закрыли воздушное пространство. В аэропорту «Пермь» задержаны вылет и прилет нескольких авиарейсов.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru