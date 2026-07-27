В Пермском крае сняли режим «Ракетная опасность»

Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

Краевой Минтербез и система оповещения населения РСЧС сообщили о снятии режима «Ракетная опасность». Режим действовал 27 июля в Пермском крае полтора часа – с 08:18 до 09:40.

В Прикамье также ввели экстренный план «Ковер» и закрыли воздушное пространство.

Небо над регионом защищали система ПВО Минобороны РФ и территориальные мобильные огневые группы.

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