В Прикамье объявили план «Ковер» и закрыли воздушное пространство

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Краевой Минтребез м РСЧС сообщили о введении на территории Перми экстренного плана «Ковер». План действует с 08:47 24 июля в радиусе 100 км. Одновременно Росавиация временно ограничила прием и выпуск воздушных судов в Международном аэропорту «Пермь».

На боевое дежурство для отражения атаки беспилотников встали территориальные мобильные огневые группы. Система ПВО Минобороны РФ приведена в боевой порядок. Телефон экстренных служб – «112».

Ранее в В Пермском крае ввели режим «Ракетная опасность».

План «Ковер» вводят силы ПВО, он требует немедленную посадку или вывод из зоны действия всех гражданских воздушных судов, кроме военных и поисково-спасательных. План «Ковер» – это специальный режим закрытия воздушного пространства, который вводится из-за угрозы безопасности полетов, чаще всего при появлении беспилотников.

Росавиация ввела временные ограничения для обеспечения безопасности полетов. Все утренние рейсы из «Большого Савино» успели покинуть аэропорт. Одновременно с Пермью закрыли воздушное пространство в соседнем Ижевске.

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