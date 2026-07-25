Аэропорт Перми приступил к приему и выпуску самолетов

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Росавиация сняла временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Международном аэропорту «Пермь». Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов во время действия на территории Прикамья режима «Беспилотная опасность».

Воздушное пространство Перми было временно закрыто 25 июля с 07:30 до 12:30. Действие режима внесло значительные коррективы в работу аэропорта «Большое Савино».

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