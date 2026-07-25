Режим «Беспилотная опасность» внес изменения в расписание аэропорта Перми

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Пермском крае с 07:30 25 июля действует режим «Беспилотная опасность». Росавиация ограничила прием и выпуск воздушных судов в Международном аэропорту «Пермь». Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов.

Согласно онлайн-табло аэропорта, в «Большом Савино» задержаны прилеты авиарейсов: ЕO / N4 423 из Сочи – с 06:15 до 16:50, FV 6583 из Санкт-Петербурга – с 13:20 до 15:20, FV 6399 из Москваы – с 14:25 до 16:15, FV 6295 из Москвы – с 15:10 до 17:00. Отменен авиарейс СУ 1200 «Москва – Пермь» с прилетом в 12:40.

Задержаны вылеты авиарейсов: ДР 6512 в Москву – с 06:10 до 11:30, EO / N4 424 в Сочи – с 07:15 до 18:10, UJ 754 в Шарм-эль-Шейх – с 07:50 до 10:00, FV 6592 в Москву – с 07:55 до 12:00, FV 6584 в Санкт-Петербург – с 14:15 до 16:15, FV 6400 в Москву – с 15:35 до 17:35, FV 6296 в Москву – с 16:00 до 18:00. Отменен авиарейс СУ 1201 «Пермь – Москва» с вылетом в 13:30.

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