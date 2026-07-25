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НовостиОбщество25 июля 2026 7:43

В Пермском крае отменили режим «Беспилотная опасность»

Режим оповещения действовал около пяти часов
Павел ШАТРОВ

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Краевой Минтербез и система оповещения населения РСЧС сообщили о снятии режима «Беспилотная опасность». Режимы действовал 25 июля в Пермском крае два часа – с 07:30 до 12:15.

Росавиация одновременно ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Международном аэропорту «Пермь». Действие временных ограничений привело к массовым задержкам авиарейсов.

Небо над Прикамьем защищали система ПВО Минобороны РФ и территориальные мобильные огневые группы.

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