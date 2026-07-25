Фото: Министерство территориальной безопасности Пермского края

Утром 25 июля над городом раздались звуки сирен и звуковых оповещений. В небо поднялась боевая авиация.

Беспилотная опасность в Перми 25 июля 2026 года: что произошло, последние новости

Минтербез Пермского края и РСЧС сообщили о введении на территории региона с 07:30 25 июля режима «Беспилотная опасность». Все оперативные службы Прикамья находятся в полной готовности. На место боевого дежурства для подавления БПЛА выдвинулись территориальные мобильные огневые группы.

В краевом ведомстве просят жителей и гостей Прикамья быть внимательными и не поддаваться панике. Номер вызова экстренных служб – «112».

На время действия режима «Беспилотная опасность» возможны ограничения доступа к Интернету и мобильной связи.

Режим «Беспилотная опасность» оповещает население о близости или атаке беспилотных летательных аппаратов. Его вводят для защиты воздушного пространства, когда БПЛА замечены рядом с регионом или на его территории.

Последние новости о беспилотной опасности

Одновременное с объявленным режимом «Беспилотная опасность» Росавиация с 07:30 25 июля ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Международном аэропорту «Пермь» («Большое Савино»). Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В аэропорту задерживается прилет и вылет нескольких авиарейсов. Ограничения также действуют в ближайших к Прикамью аэропортах – Екатеринбург, Казань, Бугульма, Киров, Оренбург, Уфа.

Часть АЗС временно прекратила отпуск топлива. Все топливные резервуары переведены в безопасный режим. Возобновление работы произведут сразу после получения разрешения от оперативных служб.

Что делать при объявленном режиме «Беспилотная опасность»

При действии режима «Беспилотная опасность» неукоснительно соблюдайте правила безопасности. Не паникуйте и ориентируйтесь только на официальную информацию.

Отойдите от окон, держитесь подальше от стеклянных поверхностей, при взрывной волне они могут разбиться и нанести травмы. Укройтесь в безопасном месте. Для этого перейдите в комнату без окон с несущими стенами. Это может быть ванная, коридор или кладовая.

Если вы на улице, зайдите в ближайшее здание, подземный переход или укройтесь за капитальной стеной. Не оставайтесь у открытых окон в транспорте.

Не стойте в прямой видимости БПЛА. Найдите укрытие или отойдите в сторону.

Не пытайтесь самостоятельно сбить или повредить дрон. Запрещается использовать какие-либо подручные предметы или иные средства поражения для попыток сбить дрон. Это может быть опасно и повлечь за собой юридическую ответственность.

Запрещается пользоваться в непосредственной близости от БПЛА радиоаппаратурой, мобильными телефонами, устройствами GPS или другими электронными приборами. Это может повлиять на работу беспилотника и привести к непредсказуемым последствиям.

Нельзя трогать осколки дрона – это опасно для вашей жизни.