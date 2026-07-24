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НовостиОбщество24 июля 2026 5:53

В Пермском крае сняли режим «Ракетная опасность» и план «Ковер»

Режимы оповещения действовали два часа
Павел ШАТРОВ

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Краевой Минтербез и система оповещения населения РСЧС сообщили о снятии режима «Ракетная опасность» и плана «Ковер». Экстренные режимы действовали 24 июля в Перми и Пермском крае два часа – с 08:30 до 10:30.

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