В Пермском крае сняли режим «Ракетная опасность» и план «Ковер»

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Краевой Минтербез и система оповещения населения РСЧС сообщили о снятии режима «Ракетная опасность» и плана «Ковер». Экстренные режимы действовали 24 июля в Перми и Пермском крае два часа – с 08:30 до 10:30.

Росавиация сняла ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 10:38. Действие временных ограничений в аэропорту привело к массовым задержкам авиарейсов.

Небо над Прикамьем защищали система ПВО Минобороны РФ и территориальные мобильные огневые группы.

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