В Перми ввели экстренный план «Ковер»

Фото: Министерство территориальной безопасности Пермского края

Краевой Минтребез м РСЧС сообщили о введении на территории Перми экстренного плана «Ковер». План действует с 08:30 24 июля в радиусе 100 км.

На боевое дежурство для отражения атаки беспилотников встали территориальные мобильные огневые группы. Система ПВО Минобороны РФ приведена в боевой порядок. Телефон экстренных служб – «112».

В Пермском крае действует режим «Ракетная опасность», над регионом закрыто воздушное пространство.

План «Ковер» вводят силы ПВО, он требует немедленную посадку или вывод из зоны действия всех гражданских воздушных судов, кроме военных и поисково-спасательных. План «Ковер» – это специальный режим закрытия воздушного пространства, который вводится из-за угрозы безопасности полетов, чаще всего при появлении беспилотников.

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