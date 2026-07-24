В аэропорту Перми массовая задержка авиарейсов из-за введенных ограничений

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Росавиация утром 24 июля ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Международном аэропорту «Пермь». В Перми действуют режимы «Ракетная опасность» и план «Ковер».

Введение режимов повлияло на работу аэропорта, задержаны вылет и прилет нескольких авиарейсов. Информацию приводит онлайн-табло пермского аэропорта.

В «Большом Савино» предварительно задержан прилет авиарейсов: ДР 1569 из Санкт-Петербурга – с 05:05 до 11:59, N4 884 из Калининграда – с 06:20 до 09:39, FV 6433 из Москвы – с 12:40 до 14:30, FV 6583 из Санкт-Петербурга – с 13:20 о 14:15, A4 4017 из Махачкалы – с 13:45до 14:35, DP 954 из Антальи – с 17:45 до 21:05, U6 1560 из Антальи – с 22:20 до 22:55.

В списке задержанных вылетов авиарейсы: ДР 570 в Санкт-Петербург – с 05:40 до 12:30, DP 953 Анталья – с 07:00 до 10:10, N4 883 в Калининград – с 07:20 до 12:05, FV 6592 в Москву – с 07:55 до 11:55, ЮВ 251 в Нижневартовск – с 08:20 до 13:10, FV 6434 в Москву – с 13:30 до 15:30, FV 6584 в Санкт-Петербург – с 14:10 до 15:15, ДР 6512 в Москву – с 18:55 до 21:30, U6 1559 в Анталью – с 23:30 до 00:00.

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