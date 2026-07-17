В Перми изменят схему движения по круговой развязке на шоссе Космонавтов

Схема: Министерство транспорта Пермского края

Краевой Минтранс сообщил о начале масштабной реконструкции участка ш. Космонавтов на выезде из черты Перми. На время проведения работ с 18 июля частично изменят схему движения транспорта по круговой развязке на пересечении улиц Промышленной и Оверятской. Полосы движения сдвинут, но их число останется неизменным.

К работам приступил «Мостоотряд №123». Подрядчик уже обустроил строительный городок и приступил к расчистке полосы отвода вдоль ш. Космонавтов. Параллельно в районе тренировочной арены «Молот» начали переустройство газопровода, на кольцевой развязке – подготовку к строительству четырех опор будущего путепровода и фундамента подпорной стены.

Реконструкция участка ш. Космонавтов от заезда в деревню Кондратово до ул. Свиязева включит: переустройство всех инженерных коммуникаций, трамвайных путей и контактной сети, устройство ливневой канализации, реконструкцию моста через Мулянку.

Проект: Министерство транспорта Пермского края

Подрядчик возведет новую двухуровневую развязку протяженностью 284 метра в районе пересечения ш. Космонавтов с улицами Промышленной и Оверятской; расширит автомобильную дорогу, обустроит тротуары, новые останови и освещение до ул. Свиязева; построит подземные пешеходные переходы в районе школы №107 и у дома №166 на ш. Космонавтов.

Общая протяженность реконструируемого участка составит более 1,6 км. Завершение реконструкции участка ш. Космонавтов запланировано на конец 2028 года.

Ранее стало известно об ограничении движения в центре Перми на несколько дней.

Ограничения введут на время капитального ремонта трамвайных путей.

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