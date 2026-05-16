Реконструкция шоссе Космонавтов в Перми продлится еще три года

Эскиз: министерство транспорта Пермского края

В конце мая в Перми начнется первый этап реконструкции шоссе Космонавтов на участке от улицы Архитектора Свиязева до моста через Мулянку. Этот участок является одним из самых перегруженных в Перми - здесь сходится несколько потоков транспорта: из центра города, от промышленного узла, а также из микрорайонов Парковый и Кондратово в сторону аэропорта. После завершения всех работ на шоссе появятся две двухуровневые развязки, а сама дорога станет шестиполосной.

Первый этап реконструкции будет состоять из двух частей. Первая охватывает участок шоссе Космонавтов от улицы Верхнемуллинской до подъезда к круговому движению на пересечении с улицами Мира и Архитектора Свиязева. Подрядчик должен будет уложить новое дорожное покрытие, установить ограждение, светофоры и видеокамеры. Существующий мост через Мулянку будет кардинально обновлен и расширен. Начало работ запланировано на 25 мая 2026 года, завершение - на 14 декабря 2028 года.

Тем временем Управление автомобильных дорог и транспорта объявило конкурс на выполнение второй части работ первого этапа реконструкции шоссе Космонавтов. Начальная стоимость работ составляет около 2,6 миллиардов рублей.

Подрядчику предстоит построить двухуровневую транспортную развязку на пересечении шоссе Космонавтов с улицами Промышленной и Оверятской. Кроме того, в эту часть входит основной объем работ по реконструкции участка шоссе Космонавтов, а также обустройство двух подземных пешеходных переходов. По плану работы должны начаться в декабре этого года, а завершиться - 31 июля 2029 года.

Напомним, реконструкция шоссе Космонавтов в Перми началась в 2022 году.