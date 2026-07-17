В Перми ограничат движение на перекрестке улиц Ленина и Куйбышева

Схема: Министерство транспорта Пермского края

Краевой Минтранс сообщил «КП-Пермь» о временном ограничении движения транспорта на перекрестке улиц Ленина и Куйбышева. Ограничения необходимы для капитального ремонта трамвайных путей. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Ограничения ввели в ночь с 16 на 17 июля. Они затронут транспорт, двигающийся по ул. Ленина со стороны Комсомольского пр. Действие ограничений распространится на вечернее и ночное время.

Согласно схеме №2 ограничений, с 21:00 17 июля до 06:00 20 июля для движения транспорта сохраняется правая полоса. С нее можно повернуть направо на ул. Куйбышева. С крайней левой полосы движение возможно прямо и налево. По остальным улицам направление движения не меняется.

Схема: Министерство транспорта Пермского края

Схема №3 движения начнет действовать с 22:00 20 июля до 06:00 23 июля. На это время исключается левый поворот на ул. Ленина при движении со стороны Комсомольского пр.

Ранее стало известно о закрытии движения на ул. Строителей в Перми у новой спортивной арены. Движение прекратят на несколько часов в течение трех ночей.

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