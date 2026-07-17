В Перми вышла из берегов Егошиха Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Метеорологи подвели итоги прошедших 15 и 16 июля аномальных ливней в Перми. За двое суток выпало более месячной нормы осадков. При месячной норме июля 78 мм выпало 84,5 мм осадков, с начала месяца уже 126 мм или 161% от нормы.

Эксперт по погоде в Прикамье Андрей Шихов привел «КП-Пермь» данные на главной метеостанции города в Архиерейке. Счетчики показали 18 мм выпавших осадков днем 15 июля. Следующие сутки стали рекордными для Перми.

В ночь на 16 июля на город вылилось 58 мм воды, что является новым рекордом полусуточной суммы осадков. Предыдущий рекорд в 57 мм был установлен 22 июня 2007 года. С учетом 8 мм, выпавших днем, суточная сумма осадков 16 июля составила 66 мм. Это повторение рекорда 22 июля 2017 года.

Городские власти сообщили о повреждениях инфраструктуры Перми после прошедшего ливня рассказал глава Перми. Сразу в нескольких частях города МКУ «Пермблагоустройство» провело уборку упавших деревьев. Временно приостановлено движение трамвайного маршрута №2.

На территории Прикамья 16 июля наиболее сильные дожди прошли в Лысьве и Губахе – 19 мм и 18 мм соответственно. В ночь а 17 июля северные и западные районы края оказались под влиянием поступающего холодного воздуха в тылу уходящего циклона. Дневная температура воздуха не превысит +18 градусов.

На востоке Прикамья ожидаются ливневые дожди и грозы, на севере – обложные дожди. До Перми дождевой фронт возможно доберется к вечеру, скорее всего осадки окажутся слабыми.

Наибольшая вероятность сильных дождей в ближайшие три дня будет в субботу днем 18 июля на юге Прикамья. Осадки вновь накроют Октябрьский округ, пострадавшем от паводков 13-15 июля.

Синоптики прогнозируют значительное потепление на начало новой недели.

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