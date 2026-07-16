Прикамье после ухода циклона в Свердловскую область ждет жара до +28 градусов

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Главный эксперт по погоде Прикамья Андрей Шихов рассказал об уходе из Прикамья затяжного циклона. Его центр 16 июля оказался над Свердловской областью, Пермский край – в его тылу.

Дожди временно прекратились на юго-западе региона, центр и восток остались в сфере новой порции сильных ливней. Воздушная масса над территорией Прикамья не сменилась. В предстоящую пятницу температурный фон останется на уровне +15…+20 градусов.

В субботу холодная воздушная масса уйдет в сторону Самарской области, в Пермский край с востока начнет поступать теплый влажный воздух. Днем ожидается очередная порция ливней и гроз по всей южной и восточной частям региона, а также в Перми. Потеплеет до +23 градусов.

С воскресенья на севере региона установится теплая погода без осадков. Здесь будет тепло с температурой воздуха +23…+26 градусов. Юг Прикамья вновь ждут ливни и грозы.

Новая неделя начнется с поступления порции теплого воздуха с севера на юг Прикамья. Под влиянием антициклона дожди примут локальный характер. Днем ожидается потепление до +28 градусов.

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