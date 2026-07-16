В Октябрьском округе под воду ушел частный дом. Фото: скриншот видео из соцсети ВК.

В Перми в ночь со среды на четверг выпала месячная норма осадков. По словам синоптиков, последний раз подобное отмечалось пять лет назад - в июле 2021 г.

Проливной дождь начался вечером в среду и продолжался до глубокой ночи. В городе вовсю бушевала стихия: гремел гром, сверкали молнии.

Дороги ночью буквально превратились в реки. Некоторые автомобили не смогли преодолеть водные препятствия и так и остались на дорогах по самый капот дожидаться эвакуаторов.

В соцсетях пермяки делились кадрами последствий: поваленные деревья, перегородили улицы, пострадали автомобили на стоянках. На пешеходной эко-тропе через Егошиху уровень воды поднялся почти по пояс.

Уровень воды в Егошихе поднялся за ночь в несколько раз. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Фото и видео потопа в Пермском крае

В Кондратово так залило улицы, что на автомобилях невозможно было выехать в город. У дачников затопило огороды, вода стоит в подвалах.

Последствия ночных дождей в Кондратово. Фото: Ирина Кучева.

- Все наши посадки, грядки, теплица, цветник – все ушло под воду, - сокрушается местная жительница Ирина Кучева. – В подвале у меня стоит полтора метра воды. Выкачивать ее некуда – все ливневые канализации переполнены.

Как устраняют последствия аномальных ливней и затоплений в Пермском крае

Если в центре Перми вода с улиц постепенно ушла, то по краю ситуация более напряженная. В Октябрьском округе дома ушли под воду буквально по самую крышу. По рассказам очевидцев, жители успели эвакуироваться и никто не пострадал.

Полностью без электричества осталось село Богородск Октябрьского округа. Как сообщили в «Россети Урал», вода затопила несколько энергообъектов, поэтому подачу света по трем линиям пришлось ограничить в целях безопасности. Сейчас специалисты следят за обстановкой и приступят к восстановлению электроснабжения, как только уровень воды снизится.

В Кишерстском округе из-за размыва грунта сошли с рельсов пять вагонов грузового поезда, перевозившего глинозем. ЧП произошло в 23:31 по местному времени на 1566-м километре перегона Кишерть – Шумково. Благодаря поездной бригаде и своевременному срабатыванию систем безопасности удалось избежать тяжелых последствий: пострадавших среди людей нет.

Движение поездов на этом участке в обоих направлениях было полностью приостановлено. На место ЧП выехала специальная техника и сотрудники Уральской транспортной прокуратуры, а также следователи Центрального МСУТ СК России.

Сошедший состав повредил одну из опор контактной сети и осложнил восстановительные работы. Из-за ремонта задержаны девять дальних пассажирских поездов.

Когда закончатся дожди в Пермском крае

Но самое печальное, по данным синоптиков, ближайший прогноз погоды вновь не утешителен:

- За ночь 16 июля на метеостанции Пермь выпало 58 мм осадков. С учетом дневных 18 мм общая сумма достигла 76 мм – это как раз месячная норма июля. Подобное в последний раз фиксировали 4 июля 2021 года, когда за 12 часов выпало 86 мм, - рассказал «КП»-Пермь» ученый ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов. - Причем в Пермском районе, южнее города, ущерб от стихии оказался беспрецедентным – как и в Октябрьском районе, а также на отдельных территориях Свердловской области. К сожалению, для южных районов края прогноз остается самым тревожным. Начиная с пятницы, 17 июля, наметится четкое разделение: северные территории края окажутся в зоне сухой погоды, тогда как на юге ожидаются дожди. Однако точная граница этого фронта пока не определена. Чем южнее, тем выше будет вероятность новых сильных ливней. Особенно серьезные опасения вызывают Свердловская область и прилегающие к ней территории Пермского края – Суксунский, Октябрьский, Чернушинский районы. По предварительным данным, в выходные там может выпасть еще одна-две месячные нормы осадков.