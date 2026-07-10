Полиция задержала угрожавшего жене ножом жителя Севастополя

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Севастополе сотрудники полиции задержали 46-летнего мужчину. В состоянии алкогольного опьянения он угрожал своей супруге кухонным ножом. Об этом «МК в Крыму» сообщила пресс-служба городского УМВД.

Инцидент произошел вечером, когда 53-летняя супруга вернулась с работы и застала безработного мужа пьяным. Женщина сделала ему замечание по поводу беспорядка и пьянства. Мужчина воспринял критику в штыки, схватил кухонный нож и стал угрожать расправой.

Жена испугалась угроз и выбежала на улицу. С мобильного телефона она вызвала полицию. Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали подозреваемого.

В отношении дебошира возбудили уголовное дело за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Максимальное наказание по выдвинутой статье составляет до 2 лет лишения свободы.

Ранее в Перми ссора сожителей завершилась убийством после 30 лет совместной жизни. Женщина не перенесла нанесенную обиду.

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