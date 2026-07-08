В Перми ссора сожителей завершилась убийством после 30 лет совместной жизни

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Индустриальный районный суд Перми рассмотрел уголовное дело в отношении 59-летней жительницы города. Женщине вынесли обвинительный приговор за убийство сожителя.

Страсти между неработающими мужчиной и женщиной накалились до предела прошедшей весной в одной из квартир на ул. Качалова. Это день мало чем отличался от других, сожители поначалу мирно распивали спиртное. С полуоборота из-за чрезмерно принятого алкоголя и бытовых разногласий внутри пары вспыхнула ссора. Ее зачинщицей стала дама.

В ходе конфликта мужчина ударил свою любимую по лицу. Разозлившаяся женщина принесла с кухни нож и нанесла обидчику смертельное ранение в грудь. Глубина ранения составила около 11 см. От полученного телесного повреждений спутник жизни скончался на месте происшествия. Пара прожила вместе более 30 лет.

Судмедэкспертиза диагностировала у женщины ушиб мягких тканей лица, который вред ее здоровью не причинил. Зато удар ножом она нанесла в жизненно важную часть тела потерпевшего. Выявленное обстоятельство свидетельствовало о намеренном лишении жизни сожителя.

На скамье подсудимых обвиняемая пояснила, что убийство совершила случайно, во время ссоры защищалась и опасалась насилия со стороны сожителя. Путанные и противоречивые показания вдовы суд не убедили, ее вина в совершении убийства была полностью доказана.

Суд не нашел оснований для оправдания подсудимой либо переквалификации ее действий на менее тяжкий состав преступления. Женщина проведет ближайшие 9 лет в колонии общего режима. Судебным решением с осужденной также взыскали 1 млн руб. в качестве компенсации морального вреда сестре убитого.

«Приговор не вступил в законную силу», – сообщила пресс-служба районного суда.

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