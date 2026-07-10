В Перми изменят расписание и схему движения нескольких автобусных маршрутов

Схема: Департамент транспорта администрации города Перми

Городской департамент транспорта сообщил о корректировке движение автобусных маршрутов №31 «Комсомольская площадь – м/р Краснова – м/р Липовая гора» и №57 «М/р Крохалева – Биомед». Изменения введут с 11 июля из-за ремонта трамвайных путей на ул. Куйбышева.

Автобусы маршрута №31 перенаправят до остановки «Станция Бахаревка» для улучшения транспортной доступности направления. Маршрут №57 начнет заезжать на остановку «Микрорайон Липовая гора» в обоих направлениях, что позволит компенсировать отсутствие маршрута №31 на этом направлении.

Автобусный маршрут №36 «Ироничная компания – м/р Вышка-2 – м/р Вышка-1» изменит расписание движения по будням с 13 июля. Время прохождения некоторых участков скорректируют для увеличения скорости автобусов.

Для снижения пиковой нагрузки с 8 июля ввели изменения ряда отправлений на маршрутах: №41 «ПНИПУ – Студенческий городок», №77 «М/р Левшино – ул. Мильчакова» и № 53 «Центральный рынок - 10-й микрорайон».

Администрация Перми также сообщила об организации временных трамвайных маршрутов в ночь с 11 на 12 июля. Трамваи развезут по домам гостей фестиваля «Небесная ярмарка».

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