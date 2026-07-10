В Перми запустят ночные дополнительные рейсы трамваев

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Перми сообщила об организации временных ночных трамвайных маршрутов. Трамваи развезут по домам гостей фестиваля «Небесная ярмарка».

Дополнительные трамвайные рейсы маршрутов №4, №5 и №12 отправятся 12 июля в 03:15 от остановки «Станция Пермь-2» до своих конечных остановок – «Микрорайон Висим», «Велта» и «Школа №107» соответственно.

Электропоезд № 7167 «Кишерть – Пермь-2» отправится со станции «Кишерть в 00:30. В Кунгур электричка прибудет в 00:49 и отправится в 00:50.

Следующии остановки а пути следования: «Шпальник» – 00:53-01:00, «Иренский» – 01:08-01:09, «Ергач» – 01:21-01:22, «Кукуштан» – 01:44-01:45, «Юг» – 01:58-01:59, «Мулянка» – 02:09-02:10, «Ферма» – 02:27-02:28, «Липовая Гора» – 02:34-02:35, «Бахаревка» – 02:39-02:40, 1436 км – 02:47-02:48. Прибытие на станцию «Пермь-2» – 02:50.

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