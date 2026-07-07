В Перми изменят работу сразу нескольких автобусных маршрутов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Перми сообщила об изменении работы нескольких автобусных маршруто. Для одной части они изменятся с 8 июля, другой – 11 июля.

Для снижения пиковой нагрузки с 8 июля введут изменения ряда отправлений на маршрутах: №41 «ПНИПУ – Студенческий городок», №77 «М/р Левшино – ул. Мильчакова» и № 53 «Центральный рынок - 10-й микрорайон».

Во время ремонта трамвайных путей на ул. Куйбышева с 11 июля корректировки затронут маршруты: №31 «Комсомольская площадь – м/р Краснова – м/р Липовая гора», №57 «М/р Крохалева – Биомед» и №19 «М/р Липовая гора – м/р Парковый – Тенториум».

Маршрут №31 перенаправят до остановки «Станция Бахаревка» для улучшения транспортной доступности этого направления; №57 – начнет заезжать на остановку «Липовая гора» в обоих направлениях для компенсации маршрута №31. Маршрут №19 с литерой «К» будет курсировать до остановки «Тенториум» только по будням. В остальное время все рейсы проследуют из центра города только до остановки «Ул. Куфонина».

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