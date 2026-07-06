Пермский аэропорт возобновил прием и выпуск воздушных судов

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Росавиация сообщила о снятии 6 июля в 14:08 ограничений на прием и выпуск воздушных судов Международным аэропортом «Пермь». Воздушное пространство закрывали для обеспечения безопасности полетов.

Введение ограничений стало причиной задержки прилета и вылета самолетов. Согласно онлайн-табло пермского аэропорта, задержаны прилеты авиарейсов: FV 6583 из Санкт-Петербурга – с 13:20 до 19:20, ЮТ 205 из Сургута – с 14:05 до 16:50, FV 6399 из Москвы – с 14:25 до 18:15, FV 6295 их Москвы – с 15:10 до 16:55, Y7 927 из Норильска – с 16:40до 17:40, 7R 850 из Ярославля – с 18:40 до 20:50.

Задержаны вылеты из «Большого Савино» авиарейсов: FV 6434 в Москву – с 13:30до 17:30, FV 6584 в Санкт-Петербург – с 14:20до 20:20, FV 6400 в Москву – с 15:35 до 17:35, FV 6296 в Москву – с 16:00 до 18:00, Y7 927 в Казань – с 18:10 до 18:50.

До введения ограничений в Перми задержали прилет авиарейсов из Египта и Турции.

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