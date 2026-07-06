В Перми задерживается прилет рейсов из Египта и Турции

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Согласно онлайн-табло Международного аэропорта «Пермь», в «Большом Савино» 6 июля задерживается прилет рейсов из Египта и Турции. Ожидание самолета из Шарм-эль-Шейха уже составляет 18 часов.

Прилет авиарейса FV 5970 «Шарм-эль-Шейх – Пермь» перенесли с 15:20 5 июня предварительно на 09:11 6 июня. Соответственно задерживается вылет обратного рейса FV 5969 с 17:20 5 июля до 12:30 6 июля. В число задержанных также попал прилет авиарейса SU 731 «Анталья – Пермь» - с 17:15 до 19:15 6 июля.

В Пермском крае с 08:30 действует режим «Беспилотная опасность». Росавиация не вводила ограничения на прием и выпуск воздушных судов из аэропорта «Большое Савино». Для обеспечения безопасности воздушных полетов временный ограничения с 08:00 действуют в аэропортах Санкт-Петербурга, Оренбурга и Уфы.

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