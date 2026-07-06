В аэропорту Перми временно закрыли воздушное пространство

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Росавиация с 09:37 6 июня ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Международном аэропорту «Пермь». Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В расписании «Большого Савино» с 07:00 по 12:40 вылет и прилет авиарейсов не предусмотрены. Ранее стало известно о задержке прилета на 18 часов самолета из Египта и введении на территории региона режима «Беспилотная опасность».

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru