В Прикамье сняли действие режима «Беспилотная опасность» и плана «Ковер»

Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

Министерство территориальной безопасности и РСЧС сообщили о снятии 6 июля в 14:02 режима «Беспилотная опасность» и плана «Ковер». Режимы гражданского оповещения действовал более около шести часов с 08:30.

На время действия режимов все оперативные службы региона перевели в полную готовность. Жителей Прикамья призвали быть внимательными и не поддаваться панике. Для вызова экстренных служб предлагалось звонить по тел. «112».

Сигнал «Беспилотная опасность» является режимом гражданского оповещения об угрозе атаки БПЛА. При этом сигнале региональные власти вводят предупредительные меры.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru