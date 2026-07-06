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НовостиПроисшествия6 июля 2026 5:53

В Пермском крае вслед за «Беспилотной опасностью» ввели план «Ковер»

О введении режима опасности объявили 6 июля в 10:40
Павел ШАТРОВ

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Пермском крае после режима «Беспилотная опасность» 6 июля объявили план «Ковер». В воздушном пространстве региона появилась угроза или появление неопознанных беспилотников.

О введении экстренного плана опасности «Ковер» в 09:50 сообщила Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

План «Ковер» вводят силы ПВО, он требует немедленную посадку или вывод из зоны действия всех гражданских воздушных судов, кроме военных и поисково-спасательных.

В аэропорту Перми 6 июля временно закрыли воздушное пространство.

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