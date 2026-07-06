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НовостиПроисшествия6 июля 2026 3:36

В Пермском крае объявили режим «Беспилотная опасность»

Режим оповещения населения ввели в 08:30
Источник:kp.ru
Фото: Министерство территориальной безопасности Пермского края

Фото: Министерство территориальной безопасности Пермского края

Минтербез Пермского края и РСЧС сообщили о введении на территории региона с 08:30 6 июля режима «Беспилотная опасность». Все оперативные службы Прикамья находятся в полной готовности

В краевом Минтребезе просят жителей и гостей Прикамья быть внимательными и не поддаваться панике. Номер вызова экстренных служб – «112».

На время действия режима «Беспилотная опасность» возможны ограничения доступа к Интернету и мобильной связи.

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