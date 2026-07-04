В пермском аэропорту задерживаются несколько рейсов

Несколько рейсов, запланированных на утро и день, задерживаются по различным причинам. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

4 июля в международном аэропорту Пермь (Большое Савино) произошли изменения в расписании. Несколько рейсов, запланированных на утро и день, задерживаются по различным причинам.

Утренний рейс авиакомпании «Аль Масрия Юниверсал Эйрлайнз» в Шарм-эль-Шейх (номер UJ 754), который должен был отправиться в 07:45, перенесен на 14:45.

Дневные вылеты также сдвинулись на несколько часов: рейс FV 6584 авиакомпании «Россия» в Санкт-Петербург отправится не в 14:15, а в 18:15.

А также рейс SU 730 авиакомпании «Аэрофлот» в Анталью переносится с 16:10 на 19:10.

Фото: скрин он-лайн табло пермского аэропорта.

В связи с переносом времени вылета пассажирам рекомендуется следить за актуальной информацией на электронных табло аэровокзала и уточнять статус своих рейсов у представителей авиакомпаний.

Стоит отметить, что ранее сегодня утром воздушная гавань работала в условиях временных ограничений для обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, около 11:00 по местному времени аэропорт принимал самолет авиакомпании «Победа», следовавший из Москвы в Киров, который совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности одной из систем воздушного судна.

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