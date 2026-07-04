В Пермском крае утром 4 июля вводили режим «Ракетная опасность»

Режим «Ракетная опасность» действовал в Прикамье два часа. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В 04:53 утра по местному времени Министерство территориальной безопасности Пермского края объявило о введении на территории региона режима «Ракетная опасность».

В связи с угрозой все оперативные службы были оповещены и приведены в полную готовность. Жителям напомнили о правилах поведения, которые аналогичны мерам при атаке беспилотников.

В 06:55 Министерство территориальной безопасности Пермского края отменило режим «Ракетной опасности».

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru