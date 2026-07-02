На востоке Пермского края подтопило село после продолжительных ливней

ото: Администрация Лысьвенского муниципального округа

Администрация Лысьвенского округа сообщила подтоплении части территории села Кын. В зону возможного подтопления после продолжительных ливней попали семь жилых домов. Местные власти подготовили для жителей пункт временного размещения.

В селе развернули бригаду территориального управления, ожидается прибытие оперативного отряда спасателей, подготовили пять лодок для возможной эвакуации имущества.

«Пострадавших среди жителей и животных нет, угрозы жизни и здоровью людей не зафиксировано. Отмечен ущерб сельскохозяйственным посадкам. Транспортное сообщение сохраняется в штатном режиме», – говорится в экстренном сообщении окружных властей.

Пик уровня воды реки Чусовой ожидается 3 июля. В Лысьвенском округе комиссии по чрезвычайным ситуациям ввела режим повышенной готовности.

Ранее на севере Прикамья объявили о возможном подтоплении населенных пунктов. Под угрозу попало село Юрла. На Пермь сильнейший ливень обрушился вечером 30 июня, было остановлено движение поездов Горнозаводского направления.

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