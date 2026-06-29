На севере Прикамья объявили о возможном подтоплении населенных пунктов

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Юрлинского округа на севере Прикамья предупреждает жителей окружного центра о возможном риске подтопления улиц из-за обильных дождей и повышения уровня воды в реке Лопва.

В случае дальнейшего подъема уровня воды возможно временное отключение холодного водоснабжения. Жителям нескольких улиц рекомендуется произвести запас питьевой воды.

В зону возможного подтопления попадут улицы Заболотная, Заречная, Пушкина, Комсомольская, частично Кувинская и Ударная, а также пер. Комсомольский. О любых изменениях ситуции окружные власти сообщат дополнительно.

Портал «Опасные природные явления Пермского края» сообщил о переувлажнении почвы в нескольких района Прикамья. Существенные дождевые паводки ожидаются в бассейне рек Бабки, Косьвы и Усьвы, притоках Чусовой, Сылвы, Иньвы и Обвы.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru