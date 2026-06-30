Фото очевидца последствий ливня в Перми

Пермь вечером 30 июня накрыл мощный ливень. Дождевой фронт ушел из города около 19:00.

Потоки воды парализовали движение транспорта на улицах города. Пермь встала в 10-бальных пробках. Стоит транспорт на улицах Ленина, Стахановской, Локомотивной, Малкова и десятках других.

Последствия ливня 30 июня в Перми

Сервис «Яндекс Карты» сигнализирует о не менее шести ДТП в разных частях Перми. Очевидцы сообщают о толпах людей на остановках общественного транспорта в конце рабочего дня.

Краевой Минтранс сообщил о первых последствиях сильного ливня в Перми 30 июня. В районе станции «Пермь-1» дождевые стоки размыли откос насыпи. Откос поврежден у железнодорожного института, частично затопило железнодорожные пути.

Из-за последствий стихии временно остановлено движение поездов на Горнозаводской ветке.