В Перми завершили расчистку железнодорожного полотна после ливня

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Краевой Минтранс сообщил расчистку железнодорожных путей в районе станции «Пермь-1». Из-за последствий сильного ливня 30 июня было временно остановлено движение поездов на ветке Горнозаводского направления.

«Ликвидация последствий стихии на других участках пути продолжается. До полного окончания работ движение поездов будет осуществляться по одному пути», – дополнили экстренную информацию в краевом ведомстве.

В Перми ограничения движения поездов действовали с 18:00.

Транспортная прокуратура проводит проверку остановки работы станции «Пермь-1». Временное закрытие произвели из-за размытия откоса насыпи в районе станции.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru