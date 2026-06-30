Прокуратура проводит проверку остановки работы станции «Пермь-1»

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пермская транспортная прокуратура инициировала проверку приостановки 30 июня работы станции «Пермь-1» Свердловской железной дороги. Станцию закрыли из-за осложнения ситуации, вызванной проведением строительно-монтажных работ и намывом грунта.

Минтранс Пермского края ранее сообщил о последствиях сильного ливня в Перми 30 июня. В районе станции «Пермь-1» дождевые стоки размыли откос насыпи. Из-за последствий стихии временно остановлено движение поездов на Горнозаводской ветке.

Станция временно приостановила работу. Ведутся восстановительные работы сотрудниками Левшинской дистанции пути. Повреждений объектов железнодорожного транспорта не зафиксировано.

Транспортная прокуратура осуществляет мониторинг ситуации и проверяет соблюдение прав пассажиров на своевременное и качественное оказание услуг по перевозке.

«Ход восстановительных работ находится на контроле надзорного ведомства», – сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

По информации Пермской пригородной компании, по техническим причинам возможны задержки пригородных поездов Горнозаводского направления на участке от «Перми-2» до «Перми-1» с 18:00 30 июня.

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