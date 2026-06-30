В Перми сильный ливень размыл откос насыпи в районе станции «Пермь-1»

Капитальный ремонт путепровода в раойне перед станцией «Пермь-1» Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Краевой Минтранс сообщил о первых последствиях сильного ливня в Перми 30 июня. В районе станции «Пермь-1» дождевые стоки размыли откос насыпи.

Откос поврежден у железнодорожного института, частично затопило железнодорожные пути. Из-за последствий стихии временно остановлено движение поездов на Горнозаводской ветке. Пермская пригородная компания сообщила задержках пригородных поездов по техническим причинам на участке между станциями «Пермь-2» и «Пермь-1».

«Восстановительные работы уже ведутся! О возобновлении движения поездов пассажиров проинформирует Пермская пригородная компания», – передало экстренную информацию краевое ведомство.

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