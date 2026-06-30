В Перми назвали все школы со 100-балльниками по итогам ЕГЭ 2026

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В школах Перми завершился основной период сдачи ЕГЭ 2026. Сразу 27 образовательных учреждений города подготовили выпускников, набравших максимальный балл за экзамены.

По 100 баллов набрали 59 одиннадцатиклассников, включая четырех мультистобалльников. Отменные знания показали учащиеся: школ №2, №12, №22, №28, №44,№ 93, №101, №146 и №153, «Агробизнестехнологий», «Точка», «Экошкола», «Синтез», гимназий №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №11, №17, №31, лицеев №1, №2 и №4.

По двум предметам на 100 баллов ЕГЭ написали выпускники: Тимофей Попов из школы №146 – по физике и русскому языку; Анна Мальцева из школы №12 с углубленным изучением немецкого языка – по русскому языку и обществознанию; Маргарита Коваленко из школы №22 – по химии и русскому языку; Ксения Маркушина из гимназии №6 – по физике и информатике.

Среди предметов школьной программы наибольшее число 100-бальников: 16 – по русскому языку, 14 – по литературе, 13 – по химии, девять – по физике, три – по истории. По информации городского департамента образования, в школах Перми учебный 2025-2026 год окончили 4 486 выпускников 11-х классов, а также 13 774 девятиклассника.

Школы города провели торжественную выдачу аттестатов и выпускные вечера в День молодежи. В этот же день на городской эспланаде чествовали мультистобалльников Прикамья. Их общее число в этом году составило восемь человек.

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