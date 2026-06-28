В День молодежи на пермской эспланаде наградили мультистобалльников

Прикамье узнало имена мультистобалльников по ЕГЭ. Фото: Министерство образования и науки Пермского края

Одним из главных событий празднования прошедшего Дня молодежи стало чествование лучших выпускников школ Прикамья и их наставников. Торжественная церемония состоялась 27 июня в Перми на городской эспланаде.

В Пермском крае ЕГЭ 2026 по математике, русскому языку, физике, химии, литературе, истории и обществознанию выше 80 баллов сдал 4 421 выпускник, включая 101 стобалльника по одному из предметов. Четверо одиннадцатиклассников стали мультистобалльниками. Ребята сумели получить максимальные баллы сразу по двум предметам.

Прикамье увидело своих героев на главной сцене Дня молодежи. В Перми мультистобалльниками стали три выпускника, еще один – из Большой Сосновы.

Анна Мальцева из школы №12 Перми показала блестящие знания по русскому языку и обществознанию. К успеху ее привели учителя: Светлана Пульникова – по русскому языку и литературе, Дарья Шилова Дарья – по истории и обществознанию.

Тимофей Попов Тимофей из школы №146 Пермь блеснул отменной подготовкой по физике и русскому языку. Выпускника подготовили учитель физики Лариса Деденко, учитель русского языка и литературы Лариса Деденко.

Школа №22 Перми по праву гордится Маргаритой Коваленко, сдавшей на 100 баллов ЕГЭ по химии и русскому языку, и ее наставниками – учителем химии Еленой Савинской, учителем русского языка и литературы Талией Козловой.

Учителя русского языка Елена Черепанова и химии Алена Дегтерева из Большесосновской школы сумели вложить знания и ответственное отношение к учебе в Ларису Бисерову. Имя талантливой выпускницы прогремело на весь Пермский край.

«Для ребят этот день стал важным признанием их труда, а для края – поводом гордиться талантливой и целеустремленной молодежью и их замечательными наставниками», – подчеркнули в краевом Минобре.