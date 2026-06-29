В Прикамье объявили имена еще четырех мультистобалльников по ЕГЭ 2026

Фото: Министерство образования и науки Пермского края

Краевой Минобр опубликовал результаты ЕГЭ 20226 еще по четырем предметам – географии, информатике, английскому языку и биологии. Высокобалльниками стал 818 выпускник, включая набравших по 100 баллов 17 одиннадцатиклассников.

По информатике высший балл получили 13 человек, еще 381 – более 80 баллов; по географии – два и 42, английский язык – два и 194 соответственно. ЕГЭ по биологии на высокие баллы написали 184 выпускника.

Четыре выпускника стали супер-отличниками. По двум предметам 100 баллов получили: Дмитрий Гребенкин из лицея №1 Кунгура – математика и информатика, Дарья Караваева из гимназии №1 Соликамска – русский язык и география, Ксения Маркушина из гимназии №6 Перми – физика и информатика, Александр Юрков из гимназии Чайковского – математика и информатика.

Фото: Министерство образования и науки Пермского края

ЕГЭ по географии, информатике и английскому языку на 100 баллов написали выпускники: в Перми – лицей Пермского филиала НИУ ВШЭ, гимназии № 2, №6 и №31, школы «СинТез», №9 и «Точка», Пермское суворовское училище; в Соликамске – гимназия № 1 и школа № 12; в Чайковском – гимназия и школа №10; в Кунгуре – лицей №1; в Чусовском округе - Верхнегородовская школа; в Пермском округе – Култаевская средняя школа.

В День молодежи на пермской эспланаде наградили первых четырех мультистобалльников Прикамья.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru