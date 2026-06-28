В Перми скорректируют расписание компенсационных автобусов маршрута №72

Схема: Департамент транспорта администрации города Перми

В Перми с 17 июня на ремонт закрыли участок трамвайных путей на ул. Куйбышева от ул. Белинского до ул. Клары Цеткин. Движение трамваев на закрытом участке компенсирует автобусный маршрут №72 «Улица Анвара Гатауллина – Автовокзал».

Городской департамент транспорта сообщил о корректировке с 29 июня расписания движения маршрута №72 по будням и выходным. Изменения введут на основании обращений пассажиров.

Также скорректируют график движения трамвайного маршрута №4 «Микрорайон Висим – Пермь-2» по будням и выходным в целях выравнивания интервалов.

Ранее городские власти сообщили временном ограничении движения на ул. Куйбышева от ул. Петропавловской до ул. Ленина. На участке дорог проведут реконструкцию трамвайных путей.

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