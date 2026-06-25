В Перми ограничат движение по Куйбышева из-за реконструкции трамвайных путей

Фото: пресс-служба Минтранса Прикамья

В Перми продолжается обновление трамвайной инфраструктуры. Следующий этап работ затронет участок улицы Куйбышева — между улицами Петропавловской и Ленина.

На этом отрезке дороги с 25 июня по 31 июля будут действовать временные ограничения движения.

В будние дни с 22:00 до 06:00, а также круглосуточно в выходные движение транспорта от Петропавловской в сторону Ленина будет полностью закрыто. При этом проезд в обратном направлении — от Ленина к Петропавловской — сохранится.

Ограничения вводятся для того, чтобы на участке могла работать техника и проводились строительно-монтажные работы.

Водителей просят учитывать изменения и заранее выбирать альтернативные маршруты.

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