В Перми возобновили движение трамваев по улицам Сибирской и Чернышевского

Схема: Администрация города Перми

В Перми с 17 июня возобновили движения трамваев по улицам Сибирской и Чернышевского после обновления трамвайных путей. Одновременно на ремонт закрыли путевой участок на ул. Куйбышева. Движение трамваев на закрытом участке компенсирует автобусный маршрут №72.

В департаменте транспорта администрации Перми напомнили, трамвайную линию на улицах Сибирской и Чернышевского закрыли на ремонт в январе этого года, она готова к техническому пуску. Работы на объекте подрядчик еще не завершил, их проведут параллельно с движением вагонов.

Участок трамвайных путей на ул. Куйбышева закрыли на ремонт от ул. Белинского до ул. Клары Цеткин. Вместе с ним модернизируют трамвайный узел на пересечении улиц Белинского и Куйбышева. Современные стрелочные переводы позволят вагонам более плавно и быстро проходить такие участки.

Схема: Администрация города Перми

На период реконструкции трамвайные маршруты №5 и №8 будут перенаправят до остановки «Велта». Запуск трамвая №6 отложен в связи его полным дублированием маршрутом №8.

Для проезда по ул. Куйбышева запустили компенсационный автобусный маршрут №72. Он проследует от остановки «Улица Анвара Гатауллина» по улицам Куйбышева, Белинского, Сибирской и Пушкина до Автовокзала. В обратном направлении – по улице Революции вместо улицы Пушкина. Дополнительно пассажиры смогут воспользоваться существующими автобусными маршрутами №50, №56, №57 и №71.

Трамвайная сеть Перми активно модернизируется благодаря поддержке краевого и федерального правительства в целях ее соответствия современным стандартам. В рамках трехстороннего концессионного соглашения компания «Мовиста Регионы Пермь» уже выполнила обязательства по поставке нового подвижного состава из 44 трамвайных вагона.

Ранее в Перми запустили движение по обновленным трамвайным путям на улицах Борчанинова, Дзержинского, Куйбышева и Мира. Также ведутся работы по реконструкции тяговых подстанций, продолжается капитальный ремонт трамвайной сети на улицах Белинского, Ленина и Петропавловской.

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