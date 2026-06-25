В Крыму до семи сократили количество курсирующих поездов дальнего следования

Фото: глава Республики Крым Сергей Аксенов | Соцсети

Оперштаб Республики Крым принял решение о сокращении количества ежедневных поездов дальнего следования «Таврия». В расписании остались семь поездов, сообщил «МК в Крыму» глава региона Сергей Аксенов.

В ежедневном расписании остались поезда: № 07/08 «Санкт-Петербург – Севастополь», № 27/28 «2Москва – Симферополь», № 91/92 «Москва – Севастополь», № 315/316 «Адлер – Симферополь», № 179/180 «Санкт-Петербург – Евпатория» вместе с прицепной группой № 409/410 «Псков – Чудово», № 453/454 «Москва – Симферополь» вместе с прицепной группой № 403/404 «Курск – Белгород», № 17/18 одноэтажный три раза в четыре дня и № 167/168 двухэтажный один раз в четыре дня «Москва – Симферополь.

Все составы продолжат следовать до и от станции «Керчь-Южная». Остальные поезда, курсировавшие в текущем сезоне, начнут постепенно отменять в течение двух недель. Обновленное расписание появится на сайте перевозчика.

Ранее стало известно о временной приостановке прямого железнодорожного сообщения между Пермью и Крымом. Последний состав отправится из Перми 11 июля.

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