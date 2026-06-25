Прямое железнодорожное сообщение между Пермью и Крымом временно приостановлено Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Прямое железнодорожное сообщение между Пермью и Крымом временно приостановлено. Такое решение принято в рамках изменений в расписании поездов «Таврия», следующих в Крым. Корректировки согласованы Оперативным штабом Республики Крым и Министерством транспорта России.

Последний состав отправится из Перми 11 июля. Из Керчи завершающий рейс запланирован на 8 июля. Пассажиры, которые уже приобрели билеты на отмененные даты, смогут вернуть их в установленном порядке.

Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» сообщил об отмене семи поездов, следовавших в различные города полуострова. Помимо пермского направления, изменения коснутся маршрутов из Челябинска, Мурманска, Смоленска, Москвы и Санкт-Петербурга.

Отмена рейсов будет происходить поэтапно в течение ближайших двух недель. Такой подход позволит пассажирам, планирующим поездки в ближайшее время, сохранить свои планы, а тем, кто собирался отправиться позже, — заранее подобрать альтернативные варианты маршрута.

Несмотря на сокращение числа рейсов, сообщение с Крымом полностью не прекращается. Продолжат курсировать семь ежедневных поездов, включая направления Санкт-Петербург — Севастополь, Москва — Симферополь, Москва — Севастополь, Адлер — Симферополь и Санкт-Петербург — Евпатория. Также сохранятся дополнительные маршруты с прицепными вагонами из Пскова, Курска и Белгорода.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru