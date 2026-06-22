Шесть округов Прикамья получат 26,9 млн рублей на развитие туризма

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Глава региона подписал постановление о выделении субсидии муниципалитетам Прикамья на развитие туристской инфраструктуры. Региональную поддержку в 2026 году получат шесть муниципальных образований.

Общая сумма субсидий из краевого бюджета превысит 26,9 млн руб. Березники получат 810 тыс. руб., Краснокамский округ - 682 776,3 руб., Кудымкарский округ – 4 550 385,24 руб., Кунгурский округ – 9 314 688,37 руб., Лысьвенский округ – 593 832,87 руб., Соликамский округ – 10 986 439,21 руб. Контроль за исполнением постановления возложили на заместителя председателя правительства Пермского края Дмитрия Белановича.

В конце мая краевое Минтуризма подвело итоги отбора муниципальных образований для предоставления субсидии из краевого бюджета на обустройство туристского центра города. Комиссия признала победителями проекты «Чусовой. Железный город» и «Чердынские истории». Проекты получат по 47,2 млн руб.

Пермский край является одним из лидеров национального рейтинга среди регионов России по поддержке туризма. В семи территориях Пермского края до конца 2027 года планируют реализовать 10 инвестиционных проектов по созданию номеров в модульных гостиницах.

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