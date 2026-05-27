Два города из Прикамья получат субсидии на обустройство туристских центров

Фото: сайт губернатора и Правительства Пермского края

Краевое Минтуризма подвело итоги отбора муниципальных образований для предоставления субсидии из краевого бюджета на обустройство туристского центра города. Комиссия признала победителями проекты «Чусовой. Железный город» и «Чердынские истории».

Обустройство туристских центров проведут по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Благодаря им сформируют привлекательную и комфортную городской среды для гостей и жителей территорий. Часть средств потратят на развитие туристской инфраструктуры и создание новых туристских продуктов для обеспечения устойчивого роста туристического потока.

Проекты получат по 47,2 млн руб. С учетом федеральных средств общая сумма каждого вырастет до 50,2 млн руб.

В Чусовом обновят смотровые площадки «ДКЖ» и «Трибуна» в Старом городе с панорамным видом на город. На нескольких улицах установят новые арт-объекты и скульптуры – «Чусовской Атлант», «Договор подписан» и «Астафьев» в память о писателе Викторе Астафьеве, «Металлург», скамейки в виде рессор и барок.

Чусовой ежегодно принимает свыше 180 тыс. туристов, включая Центр активного отдыха «Такман». Гостям города также доступен популярный маршрут «Горнозаводская цивилизация Прикамья». Его планируют сделать национальным.

В Чердыни туристический центр включит улицы Верещагина, Набережную, Алинскую, Прокопьевскую, Советскую и Юргановскую. В этих частях города находятся основные достопримечательности, музеи, кафе, гостиницы и прогулочные зоны. В рамках проекта появится система навигации к холмам и новым объектам – хостелу «Эхо времени», туристско-информационному центру, визит-центру «На семи холмах». На маршруте установят малые арт-объекты «Лосики» и скульптуру «Чагин на лавочке» в честь краеведа Георгия Чагина.

На Вятском городище обустроят место отдыха и смотровая площадка с панорамными биноклями. У исторических зданий, соборов и церквей появится художественная подсветка.

Ранее в рамках нацпроекту уже обустроили туристические центры в Перми, Соликамске, Кунгуре и Кудымкаре.

